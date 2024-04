Deyverson recusa proposta do Santos; presidente explica motivo

Deyverson foi afastado do Cuiabá em razão de problemas disciplinares (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Fábio Lázaro • Publicada em 21/04/2024 - 06:00 • Santos (SP)

O presidente do Santos, Marcelo teixeira, comentou após a estreia da equipe na Série B do Brasileirão sobre o interesse do clube no atacante Deyverson, que atualmente defende o Cuiabá.

Em resposta a reportagem do Lance!, o mandatário afirmou que as partes entraram em um acordo pela contratação do atacante. No entanto, o jogador preferiu aguardar a próxima janela e negou a investida do Peixe.

- A janela de meio de ano é diferente dessa. Tem mais opções, melhores avaliações que a gente vai fazendo, irão surgir coisas melhores. Não ouve o acerto, os clubes adiantaram, mas o atleta preferiu aguardar até o meio do ano - afirmou Marcelo teixeira, em resposta exclusiva ao Lance!

Na última sexta-feira (19), Deyverson foi barrado por "motivos disciplinares" e não embarcou com a delegação do Dourado para o duelo diante do Grêmio, em Porto Alegre.

Segundo Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, o clube estava disposto a negociar o valor da multa com o Peixe, mas o atacante e seu estafe não aceitaram o negócio pois o atleta já estária apalavrado com outra equipe.

- O Santos fez hoje uma proposta de compra, entrou em contato com o agente do Deyverson e fez uma proposta de um contrato de três anos, eles não aceitaram. O Deyverson não quis ir para o Santos, e o motivo de ele não querer ir, o próprio agente me disse, é que ele tem já um acordo verbal com um clube, e ele vai assinar um pré-contrato a partir do mês julho - disse o mandatário, em entrevista ao Ge.

