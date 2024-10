Corinthians define planejamento para Sul-Americana e Brasileirão

Ramón Díaz durante partida entre Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 21/10/2024 - 04:27 • São Paulo (SP)

Evitar o rebaixamento à segunda divisão é o principal objetivo do Corinthians na temporada. Em meio à situação adversa no Campeonato Brasileiro, o clube segue vivo na Copa Sul-Americana e alimenta o sonho de disputar a próxima edição da Libertadores.

Desde que assumiu o comando técnico do Corinthians, no início de julho, Ramón Díaz deu prioridade à competição de pontos corridos. Em diversos jogos eliminatórios, inclusive, a comissão optou por poupar os principais nomes do elenco, como nas classificações contra o RB Bragantino, pela Sul-Americana, e contra o Juventude, pela Copa do Brasil.

A eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, por sua vez, pode garantir maior descanso ao grupo de jogadores, que disputou sete partidas (por três competições diferentes) em menos de 30 dias.

Segundo a comissão técnica argentina, o Corinthians será escalado com "o que tem de melhor" no próximo confronto (pela Sul-Americana), indicando que Ramón não pretende mais rotacioar o elenco no restante da temporada.

Ramón Díaz no banco de reservas antes do início da partida entre Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- Vamos colocar sempre o melhor. Vamos jogar em casa (contra o Racing), queremos sempre ganhar. Vamos preparar mentalmente e taticamente para ganhar - disse Ramón Díaz.

Chances de rebaixamento do Corinthians no Brasileirão

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians possui 45,5 % de chance de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Segundo o calculo, apenas Atlético-GO (99,58%) e Cuiabá (85,2%) têm maiores probabilidades de rebaixamento.

Com 32 pontos conquistados em 30 rodadas, o Corinthians ocupa atualmente a décima sétima colocação, dentro do Z4. Veja a agenda do Timão no Brasileirão.

31ª rodada: Corinthians x Cuiabá (28/10)

32ª rodada: Corinthians x Palmeiras (06/11)

33ª rodada: Vitória x Corinthians (13/11)

34ª rodada: Corinthians x Cruzeiro (20/11)

35ª rodada: Corinthians x Vasco (24/11)

36ª rodada: Criciúma x Corinthians (01/12)

37ª rodada: Corinthians x Bahia (04/12)

38ª rodada: Grêmio x Corinthians (08/12)

Libertadores à vista?

Apenas três partidas separam o Corinthians de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Na semifinal da Sul-Americana, o Timão encara o Racing. A primeira partida será disputada na próxima quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Enquanto a decisão será no dia 31 de outubro, no Estádio Presidente Perón.

Do outro lado da chave, Cruzeiro e Lanús se enfrentam. Marcada para o dia 23 de novembro, a decisão será realizada no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Ausente na Copa do Brasil, Memphis Depay está à disposição da comissão técnica do Corinthians para a semifinal da Copa Sul-Americana e para as rodadas finais do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

