menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians define novo alvo após renovar com Gustavo Henrique

Timão iniciou conversas para renovar com outro atleta do elenco

Osmar Stábile Corinthians
imagem cameraCorinthians foca em novo objetivo após renovar com Gustavo Henrique (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 09/09/2025
05:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians anunciou a renovação de contrato com Gustavo Henrique, concretizada nesta segunda-feira (8). O zagueiro prorrogou o vínculo até o final de 2027. A diretoria alvinegra vira a chave e foca na negociação com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri.

continua após a publicidade

Nas últimas semanas, o Timão iniciou conversas com o argentino para prorrogar o vínculo. Fabrizio Angileri chegou ao Corinthians nesta temporada, vindo do Getafe. O atleta foi titular na reta final do título do Paulistão, mas perdeu espaço e virou reserva de Matheus Bidu.

O vínculo do jogador com o clube alvinegro vai até o final deste ano, e Angileri pode assinar um pré-contrato com outra equipe. As conversas entre diretoria e o estafe do atleta ainda estão em estágio inicial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Fabrizio Angileri iniciou conversas para renovar com o Corinthians
Angileri defende o Corinthians desde o início do ano (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O lateral-esquerdo entrou 25 vezes em campo pelo Corinthians, conquistou 11 vitórias, sete empates e só foi derrotado em sete oportunidades.

Manter virou a meta

O Corinthians sofreu um transfer ban no início de agosto. O motivo foi o atraso no pagamento de R$ 41 milhões ao Santos Laguna pela contratação de Félix Torres, ainda no início de 2024, que desencadeou uma punição da Fifa.

Sem o direito de inscrever novos jogadores, a diretoria alvinegra foca em manter atletas do elenco. Recentemente, o Corinthians renovou com Gustavo Henrique e o lateral-direito Jacaré. Além de Fabrizio Angileri, o Timão tem ainda outros atletas em final de contrato.

continua após a publicidade

O contrato de empréstimo com o atacante Talles Magno se encerra no final deste ano. O jogador pertence ao Grupo City e defendia o Ny City antes de acertar com o Corinthians. A diretoria ainda não costurou um novo acordo. A situação é semelhante com o volante Maycon, que tem contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Outro atleta que vive uma indefinição é o atacante Romero. No ano passado, o jogador renovou com o Timão até o final de 2025. O paraguaio desejava um contrato até o final de 2026, mas o Corinthians preferiu apenas uma temporada. Ainda não há conversas para renovação.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias