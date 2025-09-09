Corinthians define novo alvo após renovar com Gustavo Henrique

O Corinthians anunciou a renovação de contrato com Gustavo Henrique, concretizada nesta segunda-feira (8). O zagueiro prorrogou o vínculo até o final de 2027. A diretoria alvinegra vira a chave e foca na negociação com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri.

continua após a publicidade

Nas últimas semanas, o Timão iniciou conversas com o argentino para prorrogar o vínculo. Fabrizio Angileri chegou ao Corinthians nesta temporada, vindo do Getafe. O atleta foi titular na reta final do título do Paulistão, mas perdeu espaço e virou reserva de Matheus Bidu.

O vínculo do jogador com o clube alvinegro vai até o final deste ano, e Angileri pode assinar um pré-contrato com outra equipe. As conversas entre diretoria e o estafe do atleta ainda estão em estágio inicial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Angileri defende o Corinthians desde o início do ano (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O lateral-esquerdo entrou 25 vezes em campo pelo Corinthians, conquistou 11 vitórias, sete empates e só foi derrotado em sete oportunidades.

Manter virou a meta

O Corinthians sofreu um transfer ban no início de agosto. O motivo foi o atraso no pagamento de R$ 41 milhões ao Santos Laguna pela contratação de Félix Torres, ainda no início de 2024, que desencadeou uma punição da Fifa.

Sem o direito de inscrever novos jogadores, a diretoria alvinegra foca em manter atletas do elenco. Recentemente, o Corinthians renovou com Gustavo Henrique e o lateral-direito Jacaré. Além de Fabrizio Angileri, o Timão tem ainda outros atletas em final de contrato.

continua após a publicidade

O contrato de empréstimo com o atacante Talles Magno se encerra no final deste ano. O jogador pertence ao Grupo City e defendia o Ny City antes de acertar com o Corinthians. A diretoria ainda não costurou um novo acordo. A situação é semelhante com o volante Maycon, que tem contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Outro atleta que vive uma indefinição é o atacante Romero. No ano passado, o jogador renovou com o Timão até o final de 2025. O paraguaio desejava um contrato até o final de 2026, mas o Corinthians preferiu apenas uma temporada. Ainda não há conversas para renovação.