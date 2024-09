Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 17:42 • São Paulo (SP)

A janela de transferências brasileira chega ao fim nesta segunda-feira (2), e o Corinthians superou a meta de reforços estabelecida pela diretoria. A ideia do Timão era que chegassem quatro contratações, mas sete nomes acertaram com o clube. Ainda existe a possibilidade do acerto com o atacante paraguaio Carlos González, do Tijuana (MEX).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Somando todas as contratações da temporada, o Corinthians atingiu cerca de R$ 172,2 milhões. No total, são 18 reforços contratados pela gestão do presidente Augusto Melo, que iniciou o mandato neste ano.

José Martínez, um dos reforços da janela, ao lado do presidente Augusto Melo (Foto: Divulgação Corinthians)

Quais reforços chegaram ao Corinthians na segunda janela de 2024?

Hugo Souza : R$ 1,2 milhão (empréstimo)

R$ 1,2 milhão (empréstimo) Alex Santana: R$ 13,6 milhões

André Ramalho: sem custos

Charles: R$ 9,7 milhões

Talles Magno: R$ 8,2 milhões (empréstimo)

José Martínez: R$ 11 milhões

Héctor Hernández: sem custos

Quem saiu?

Paulinho: fim de contrato

Mosquito: rescisão

Arthur Sousa: rescisão

Carlos Miguel: vendido ao Nottingham Forest

Wesley: vendido ao Al-Nassr

O sonho

O nome desejado pela diretoria era o de Arthur Cabral, atacante do Benfica. Contudo, a negociação não avançou e tinha altos valores envolvidos. Clique aqui para saber mais.

Como a diretoria analisa a janela?

— Queria profissionalizar o Corinthians, como prometi na minha campanha. Prometi quatro reforços, chegaram sete. Ainda estamos no mercado para qualquer tipo de situação. Muito boa (a janela do Corinthians). A gente contratou dentro das nossas condições, pontuais — afirmou Augusto Melo, sobre as contratações.

Talles Magno em apresentação no Corinthians (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Perspectivas do Timão

Atualmente, o Corinthians tem 32 jogadores no elenco. A equipe é uma das poucas da Série A que disputa três competições: Brasileirão (luta contra o Z4), Copa do Brasil (quartas de final) e Sul-Americana (quartas de final).

O Timão é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, que ficará "paralisado" durante a Data Fifa. Na Copa do Brasil, perdeu por 2 a 1 para o Juventude no jogo de ida das quartas e, pela Sul-Americana, enfrentará o Fortaleza no dia 17 de setembro, no jogo de ida.