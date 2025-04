Em meio a problemas com lesões, Ramón Díaz ganha reforço no Corinthians

Ramón Díaz não está tendo vida fácil para escalar o Corinthians desde o título do Paulistão. O treinador sofre com desfalques, desgaste dos atletas e precisa dosar o elenco em um calendário com partidas do Brasileirão e Sul-Americana.

Com tantas dificuldades, o crescimento de jogadores, antes sem tantas oportunidades, é um alento ao trabalho de Ramón Díaz, como o caso de Héctor Hernández. O atacante espanhol teve mais oportunidades desde a final do Paulistão e correspondeu.

Nos último quatro jogos, o atacante marcou o seu primeiro gol com a camisa do Timão, contra o Bahia, e foi responsável por uma assistência para Matheuzinho empatar o duelo com o América de Cali. Héctor Hernández disputa posição com Yuri Alberto, um dos destaques do time, mas começa a mostrar que pode ser opção no banco, visto que recentemente não era nem relacionado por Ramón Díaz.

Héctor Hernández marcou no empate do Timão com o Bahia por 1 a 1 (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Sem chances no Timão

Na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Paulistão, Héctor Hernández viralizou ao ser visto comemorando o triunfo com torcedores em um restaurante que tem entre os proprietários Kadu Melo, filho do presidente Augusto Melo.

Em menos de um mês, o atacante voltou a ter oportunidades com Ramón Díaz e foi, inclusive, titular na vitória sobre o América de Cali.

Números de Héctor Hernández contra América de Cali

90 minutos jogados 1 assistência 1/2 finalizações no gol 1 grande chance perdida 2 passes decisivos 1 drible certo 1 desarme 1 interceptação 5/10 duelos ganhos Nota Sofascore 7.0

