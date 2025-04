Craque Neto vê Corinthians na briga pelo título do Brasileirão: ‘Tem todas as chances’

O Corinthians tropeçou mais uma vez e ainda não venceu na Sul-Americana. Além da derrota para o Huracán, empatou com o América de Cáli fora de casa na última terça (8). A atuação inconstante, entretanto, não reflete em preocupação para o apresentador e ex-jogador Craque Neto, que vê o alvinegro com outros objetivos no ano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O ídolo corintiano conversou com o Lance! e falou sobre sua expectativa com o clube ao longo da temporada. Para ele, a vitória do Paulistão é extremamente relevante para o clube e, apesar da queda e do começo ruim na copa continental, esses não são os grandes objetivos do Corinthians no ano.

Para Craque Neto, por mais que o Timão tenha suas limitações de conseguir competir e ter sucesso em várias competições ao mesmo tempo, o Brasileirão se tornou um cenário plausível para a equipe. O ex-jogador colocou o Corinthians como um dos favoritos a vencer a liga nacional.

continua após a publicidade

- O time estreou mal contra o Huracán e jogou razoável contra o América de Cali, mas acho que o objetivo não é esse. O objetivo do Corinthians, para mim, é que no Brasileiro tem todas as possibilidades de ser campeão pelo time que tem - afirmou.

Melhorias no elenco

Ainda assim, algumas movimentações são necessárias, segundo Craque Neto. A diretoria do clube precisa ser ativa na janela de transferências do meio do ano, quando pausa para o Mundial. Isso porque o clube contratou apenas o lateral Angileri na virada da última temporada, mantendo praticamente o mesmo elenco formado após o meio de 2024, quando chegaram nomes de peso como Memphis Depay e Carrillo.

continua após a publicidade

- Precisa contratar um lateral direito, mais um meia-esquerda e um homem de velocidade. Se contratar esses três jogadores, o Corinthians briga para ser campeão brasileiro - reforça.

O apresentador descreveu o holandês Memphis como um fator novo e que foi responsável por ajudar a elevar o patamar da equipe.

- A verdade é assim: eu acho que o Memphis deu um patamar diferente para o Corinthians. É um jogador espetacular, joga muita bola, e o Corinthians tá muito mais visível no mundo todo graças a ele. É craque de bola - completou Craque Neto.