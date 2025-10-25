menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

'Espírito do Corinthians': autor do gol destaca superação em triunfo

Charles marcou gol da vitória alvinegra

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 25/10/2025
18:37
Atualizado há 1 minutos
Charles marcou o gol da vitória do Corinthians
imagem cameraCorinthians venceu o Vitória pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Foi sofrido, com um a menos, gol no fim, mas o Corinthians bateu o Vitória por 1 a 0, no Barradão, e somou o segundo triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro. Charles marcou para o Timão na partida deste sábado (25).

continua após a publicidade

O clube alvinegro perdeu Breno Bidon no segundo tempo, expulso com dois cartões amarelos. Aos 42 minutos, Charles aproveitou bate e rebate dentro da área, cabeceou, a bola pegou no travessão e entrou. O herói da vitória alvinegra valorizou o 'espírito' característico do clube, conhecido por vencer nos minutos finais.

- Jogar aqui é sempre difícil, a gente sabia que seria aguerrido, de muita luta, muito duelo. Estou feliz por ter entrado e marcado, eu estava precisando desse gol há um tempo, estou feliz por marcar, ajudar o clube. É uma vitória importante para a sequência do campeonato, são duas seguidas, e jogar aqui não, é fácil, foi uma vitória com o espírito do Corinthians - disse o jogador em entrevista ao 'Premiere'.

continua após a publicidade

Sequência positiva

O Corinthians engatou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão e pulou para a nona colocação do torneio. Charles destacou a energia da equipe na partida e revelou que o elenco se cobrou internamente para uma mudança de postura.

- A gente vem conversando muito sobre a energia dentro de campo, nos duelos, sobre esse um time com sequência de resultados bons e regularidade. Desde a última partida falamos muito sobre isso, então é engatar uma sequência de vitórias para continuar somando - contou o atleta.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Charles marcou o gol da vitória do Corinthians
Charles marcou o gol do triunfo alvinegro no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Próximo jogo

O Timão terá uma semana livre de treinos até a próxima rodada. No domingo (2), os comandados de Dorival Júnior enfrentam o Grêmio, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias