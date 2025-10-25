'Espírito do Corinthians': autor do gol destaca superação em triunfo

Foi sofrido, com um a menos, gol no fim, mas o Corinthians bateu o Vitória por 1 a 0, no Barradão, e somou o segundo triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro. Charles marcou para o Timão na partida deste sábado (25).

O clube alvinegro perdeu Breno Bidon no segundo tempo, expulso com dois cartões amarelos. Aos 42 minutos, Charles aproveitou bate e rebate dentro da área, cabeceou, a bola pegou no travessão e entrou. O herói da vitória alvinegra valorizou o 'espírito' característico do clube, conhecido por vencer nos minutos finais.

- Jogar aqui é sempre difícil, a gente sabia que seria aguerrido, de muita luta, muito duelo. Estou feliz por ter entrado e marcado, eu estava precisando desse gol há um tempo, estou feliz por marcar, ajudar o clube. É uma vitória importante para a sequência do campeonato, são duas seguidas, e jogar aqui não, é fácil, foi uma vitória com o espírito do Corinthians - disse o jogador em entrevista ao 'Premiere'.

Sequência positiva

O Corinthians engatou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão e pulou para a nona colocação do torneio. Charles destacou a energia da equipe na partida e revelou que o elenco se cobrou internamente para uma mudança de postura.

- A gente vem conversando muito sobre a energia dentro de campo, nos duelos, sobre esse um time com sequência de resultados bons e regularidade. Desde a última partida falamos muito sobre isso, então é engatar uma sequência de vitórias para continuar somando - contou o atleta.

Charles marcou o gol do triunfo alvinegro no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Próximo jogo

O Timão terá uma semana livre de treinos até a próxima rodada. No domingo (2), os comandados de Dorival Júnior enfrentam o Grêmio, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.