Corinthians anuncia contratação de Héctor Hernández; veja lances do atacante

Héctor Hernández foi anunciado pelo Corinthians nesta terça-feira (27) - (Foto: Divulgação/Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 13:03 • São Paulo (SP)

O Corithians anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do atacante espanhol Héctor Hernández, sétimo reforço do clube nesta janela de transferências. Livre no mercado após deixar o Chaves, de Portugal, o atleta assinou contrato válido até dezembro de 2026.

A multa rescisória do jogador é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (R$ 615 milhões na cotação atual) para o mercado internacional. Héctor já participa de atividades com o restante do elenco no CT Joaquim Grava e deve estar à disposição da comissão de Ramón Díaz para o duelo contra o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

- Quando chegou a notícia sobre o interesse do Corinthians, não tive dúvidas em nenhum momento. Era uma grande oportunidade para mim, de estar em um grande clube, um dos maiores do mundo, e estou muito motivado e quero dar muitas alegrias aqui. Estou muito agradecido por todo o apoio que estão me dando. Quero dar muitas alegrias à torcida - disse o atacante.

Além de Hernández, o Corinthians anunciou seis jogadores nesta janela: os volantes José Martínez, Alex Santana e Charles; o goleiro Hugo Souza; o zagueiro André Ramalho; e o atacante Talles Magno.

Veja nota oficial do Corinthians sobre o anuncio de Héctor Hernández

"O Sport Club Corinthians Paulista contratou seu sétimo reforço desta janela de transferências. Nesta terça-feira (27), o Timão firmou contrato com o atacante Héctor Hernández, que pertencia ao CD Chaves, de Portugal. O atleta de 28 anos chega ao Alvinegro com vínculo até 31 de dezembro de 2026. Sua multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Formado pelo Atlético de Madrid (ESP), o atacante espanhol passou por Elche (ESP), Albacete (ESP), Málaga (ESP), Rayo Majadahonda (ESP), Fuenlabrada (ESP), Cultura Leonesa (ESP) e Rayo Majadahonda novamente antes de chegar ao CD Chaves (POR), onde atuou até o fim de seu contrato no meio do ano."

Héctor Hernández ao lado de Fabinho Soldado (executivo de futebol) e Augusto Melo (presidente) (Foto: Divulgação/Corinthians)