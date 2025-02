Corinthians aguarda exames para anunciar Angileri; veja detalhes da negociação

O Corinthians está perto de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri vai deixar o Getafe, da Espanha, e irá atuar por empréstimo no Timão até o final do ano. Faltam apenas exames médicos para a concretização do negócio.

O argentino de 30 está em São Paulo e deve ser anunciado nesta quarta-feira (25). A negociação foi cercada de reviravoltas. Inicialmente, o Corinthians acreditava em uma negociação tranquila, mas o Getafe complicou a transferência com exigências ao clube alvinegro.

Convencimento e concorrência

O jogador tem contrato com o clube espanhol até 2026 e o Getafe queria esperar uma proposta por seus direitos federativos. Haviam mais um clube brasileiro e um norte-americano no páreo. Com a ajuda do treinador argentino Ramón Díaz, o Corinthians conseguiu convencer o jogador, ex-River Plate assim como o técnico, que passou a pressionar a equipe.

Será a primeira contratação do Corinthians para 2025, e com uma semana para o fim da janela, tende a ser a única. O jogador chega justamente para uma posição que o Ramón Díaz conta com três atletas à disposição: Diego Palacios, Matheus Bidu e Hugo.

Lateral argentino Fabrizio Angileri está próximo de acerto com o Corinthians. (Foto: Reprodução/X/@RiverPlate)

Palavra do presidente

No início da semana, a diretoria considerava o negócio distante. O Getafe é visto como um clube que dificulta negociações e esperava uma compensação financeira. No entanto, como Angileri disputou apenas 27 partidas pelo time, a última em 12 de maio, a diretoria espanhola entendeu que economizar com salários seria benéfico para as finanças.

— Ele está fazendo exames médicos. Está caminhando bem. Estamos na dependência disso. Está bem adiantado. Se aprovado, já assina — disse o presidente Augusto Melo em entrevista ao podcast "Benja Me Mucho".