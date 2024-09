Corinthians acusa CBF de favorecer Flamengo e quer entrar na Justiça contra mudança na Copa do Brasil

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Publicada em 29/09/2024 - 11:57 • São Paulo (SP)

O Corinthians avalia recorrer à Justiça contra a mudança da data do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Na noite do último sábado (28), a Confederação Brasileira de Futebol divulgou os dias e horários das partidas e atendeu solicitação do Rubro-Negro e do Atlético-MG para a alteração da data-base.

Em declaração à Gazeta Esportiva, o diretor jurídico do Timão, Leonardo Pantaleão, afirmou houve favorecimento ao adversário. Além disso, revelou que o clube paulista avalia meios de agir judicialmente contra a decisão da CBF.

- Estamos analisando os regulamentos geral e específico para ver prazos de mudança de data de partidas, entre outros aspectos, para combatermos, juridicamente, essa alteração de data. É, no mínimo, estranha essa alteração, pois a CBF já sabia da data Fifa, quando da fixação das datas iniciais dos jogos. O favorecimento a determinado clube abala a credibilidade da competição. Não aceitaremos passivamente. Está na hora do Corinthians se impor e mostrar o seu tamanho - disse o Pantaleão.

As partidas estão marcadas para o fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro, e não nos dias 16 e 17 (quarta e quinta-feira), como previsto anteriormente. Atlético-MG e Flamengo solicitaram a mudança por conta da Data Fifa. A Seleção Brasileira joga sua última partida na terça-feira (15) e ambos têm jogadores convocados.

Ainda na manhã deste domingo (29), o presidente do Corinthians, Augusto Melo, se pronunciou sobre o caso. O dirigente diz que houve desrespeito ao clube e relembra críticas de Tite, técnico do Flamengo, ao diretor de competições da CBF, Julio Avelar. Além disso, o mandatário cita a não inscrição de Memphis na Copa do Brasil, e termina afirmando que "isso não acaba aqui". Confira a declaração abaixo.

"Hoje, domingo, dia de um grande jogo para nós, fomos surpreendidos por essa mudança de data do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil na qual eu pessoalmente estive na CBF falando com o presidente Ednaldo. Foi esclarecido. Mandamos requerimento assim que sairam as noticias na qual o Corinthians poderia ter essa mudança de data e não fomos consultados antes.

O Corinthians foi desrespeitado. Queria entender qual o motivo da mudança da Copa do Brasil de quarta-feira para o domingo. Da antecipação de domingo para quinta-feira do jogo do Campeonato Brasileiro que é muito importante para o Corinthians. Nos dê uma justificativa dessa mudança. Corinthians jamais quer ser beneficiado, mas jamais vai aceitar que alguém seja beneficiado. Queremos simplesmente que cumpram o regulamento tanto da Fifa quanto da CBF. O Corinthians não vai admitir esse tipo de coisa.

Temos pacote de torcedores, toda uma logistica pronta na qual seremos prejudicados. O Corinthians, hoje, está em três competições, está se preocupando com três competições. Não podemos ser prejudicados. O próprio treinador do Flamengo deu uma entrevista outro dia criticando o diretor de competições Julio Avelar, que essas mudanças de data estavam prejudicando os clubes e os próprios atletas, com lesões e outras coisas. Nos dê um motivo para essa mudança.

Assim como o Corinthians vai respeitar o regulamento da CBF, gostaríamos que a CBF respeitasse seu regulamento. Inclusive, o Corinthians respeita tanto o regulamento da CBF que por minutos o Memphis não foi inscrito na Copa do Brasil e nós respeitamos o regulamento da CBF. E não estamos sendo respeitados dessa forma.Corinthians é o time do povo. O Corinthians não é brincadeira. O Corinthians é resistente. O Corinthians é contra tudo e contra todos. E isso não acaba por aqui."