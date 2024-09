Corinthians divulga nota repudiando a mudança de datas das semifinais da Copa do Brasil

A taça da Copa do Brasil: Corinthians se mantém contra a mudança de datas







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 22:47 • Rio de Janeiro

O Corinthians divulgou em seu site oficial, na noite deste sábado, uma nota de repúdio contra a alteração das datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. A CBF divulgou pouco antes que as partidas serão no fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro, e não nos dias 16 e 17 (quarta e quinta-feira). Atlético-MG e Flamengo entraram com um pedido à entidade para adiar os jogos de volta por conta da Data Fifa.

A Seleção Brasileira joga sua última partida na terça-feira (15) e ambos têm jogadores convocados. Inicialmente, Vasco e Corinthians foram contra a mudança de data. A CBF inverteu a ordem com a rodada do Brasileirão. Com isso, os jogos do Campeonato Brasileiro foram antecipados para o meio da semana entre 16 e 17 de outubro.

Confira a íntegra da nota de repúdio do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo.

É inadmissível que, em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais, especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente três competições, e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser uma prioridade da CBF, que, infelizmente, demonstra, mais uma vez, falta de compromisso com a equidade e a transparência.

O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF, e a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube, sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento, é um claro desrespeito.

Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. O Corinthians seguirá lutando para que o futebol seja tratado com justiça e igualdade, sem favorecimentos ou interferências externas que comprometam a integridade das competições.

Augusto Melo

Presidente do Sport Club Corinthians Paulista"

