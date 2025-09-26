O Corinthians foi condenado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte) a pagar R$ 45 milhões a Matías Rojas, que deixou o clube em março de 2024, por atraso no pagamento de direitos de imagem. A diretoria corre para negociar o débito com o meia e evitar um novo transfer ban.

Em agosto, o clube foi condenado a pagar R$ 40 milhões por atraso no pagamento referente à contratação de Félix Torres, realizada em janeiro de 2024. Além disso, pode sofrer novas sanções relacionadas aos contratos de Maycon, José Martínez e Rodrigo Garro, todas as contratações feitas durante a gestão de Augusto Melo, cuja soma totaliza R$ 123 milhões.

O ex-dirigente deixou o Corinthians de forma definitiva em agosto, após os associados aprovarem seu impeachment. Augusto Melo é réu por associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado pela condução durante o patrocínio do clube com a casa de apostas Vai de Bet.

Atualmente, o presidente do Corinthians é Osmar Stabile, que corre para antecipar verbas, como do contrato com a Nike e LFU, visando resolver as punições. Augusto Melo, por outro lado, busca se blindar das acusações e diz não ter responsabilidade.

— Não é mais problema meu. A partir do segundo semestre do ano passado, para todos os jogadores comprados, tivemos autorização dos departamentos financeiro e jurídico, da comissão técnica e do executivo de futebol, com a minha autorização. Todos os atletas foram comprados primeiro com autorização do departamento financeiro. Eles nos estipulavam a data e quando poderia ser pago. Nos tiraram do poder para poder assumir o Corinthians. É um problema deles daqui para a frente. Receitas, eu deixei bastante — disse Augusto em publicação no Instagram.

Contratações na gestão Augusto Melo somam mais de R$ 120 milhões em dívidas (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Dívidas do Corinthians em transações durante a gestão de Augusto Melo