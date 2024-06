Corinthians acumula crises e busca soluções internas antes de clássico com o Palmeiras

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

O clima nos bastidores do Corinthians ferve dias antes do clássico com o Palmeiras. Após os escândalos envolvendo a saída da patrocinadora máster e a debandada de diretores da atual gestão, torcedores do clube invadiram o CT Joaquim Grava e o Parque São Jorge com o intuito de protestar contra a fase da equipe.

Depois de empatar com o Cuiabá em casa, o Timão chegou a sete partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro e segue na zona de rebaixamento. Até o momento, a equipe comandada por António Oliveira possui menos pontos que partidas, além de ter marcado apenas nove gols em 12 rodadas.

Pressionado no cargo, o treinador português terá que buscar soluções dentro do elenco, principalmente no meio de campo, para reverter a má fase. Frágil, o setor não consegue controlar o ritmo das partidas, perde os embates físicos e sofre com peças de reposição.

Com o término do empréstimo de Moscardo e a eminente saída de Fausto Vera, o Corinthians possui atualmente apenas três volantes no elenco: Raniele, Breno Bidon e Ryan - os últimos dois formados nas categorias de base. Com isso, existe a possibilidade de Rodrigo Garro ser testado na função até a contratação de reforços.

António Oliveira chega pressionado para o clássico entre Corinthians e Palmeiras (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

CORINTHIANS ATENTO AO MERCADO

O Timão monitora o mercado em busca de volantes, e um nome ganha destaque nos bastidores do Parque São Jorge. Charles, do Midtjylland-DIN, aparece como uma possibilidade após o clube não avançar nas negociações com Lucas Evangelista e Walace.

Revelado pelo Internacional, o jogador passou por Sport e Ceará antes de se transferir ao futebol europeu. Na última temporada, ele disputou 38 jogos - 19 como titular. No Midtjylland desde 2021, Charles possui contrato com o clube dinamarquês até junho de 2026.