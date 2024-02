- A gente acompanhou no ano passado diversos campeonatos no momento em que estava off. Deixou claro para a direção a nossa ideia de contratação, e a gente tem que estar aberto para oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, que possam vir e competir. A gente tem noção que as Datas Fifas podem machucar a equipe. Nesse cenário, eu tive um contato com ele para saber a ideia dele, como estava a situação, depois tudo foi conversado com a direção.