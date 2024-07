Contratação de R$ 57 milhões e bônus em contrato; veja valores do acordo de patrocínio do Corinthians

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 13:48 • São Paulo (SP)

O novo acordo de patrocínio máster do Corinthians com a Esportes da Sorte prevê o pagamento de R$ 309 milhões por três temporadas. No entanto, o montante pode ser superado caso o clube bata algumas metas previstas no contrato.

Deste valor, uma porcentagem fixa será destinada para uma contratação midiática — R$ 57 milhões. Ademais, R$ 9 milhões serão destinados para ações de marketing e R$ 30 milhões em luvas pela assinatura.

Confira os valores detalhados do acordo de patrocínio do Corinthians

R$ 57 milhões em um reforço midiático . Caso a contratação ultrapasse o montante, o Corinthians será responsável por completar o valor.

. Caso a contratação ultrapasse o montante, o Corinthians será responsável por completar o valor. R$ 9 milhões em ações de marketing - divididas em três parcelas anuais de R$ 3 milhões

- divididas em três parcelas anuais de R$ 3 milhões R$ 30 milhões em luvas - R$ 10 milhões por temporada. Em entrevista coletiva na última quinta-feira (25), o presidente Augusto Melo informou que o clube já recebeu um adiantamento. Os valores exatos, no entanto, não foram divulgados.

- R$ 10 milhões por temporada. Em entrevista coletiva na última quinta-feira (25), o presidente Augusto Melo informou que o clube já recebeu um adiantamento. Os valores exatos, no entanto, não foram divulgados. R$ 213 milhões livres: R$ 56,5 milhões em 2024; R$ 66,5 milhões em 2025; R$ 90 milhões em 2026

Os valores foram divulgados pelo Uol.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, liderou as negociações com a Esportes da Sorte (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Bônus por metas

Fora o montante fixo, apresenta bônus por metas atingidas. Caso a empresa do ramo de apostas esportivas alcance um milhão de novos usuários a partir da data do início da parceria, o Corinthians terá uma bonificação.

Serão destinados R$ 28 reais ao clube paulista para cada conta cadastrada acima desta meta prevista.

Corinthians segue com espaços vagos no uniforme

Embora tenha firmado acordo com a Esportes da Sorte, que vai ocupar o espaço mais nobre da camisa, o Corinthians segue com quatro locais vagos no uniforme.

Atualmente, o time paulista permance sem parceiros comerciais para o meião, a parte traseira do calção, ombro e barra traseira da camisa.