Corinthians x Palma: acompanhe ao vivo o jogo da semifinal da Copa Mundo do Futsal

Corinthians e Palma (ESP) se enfrentarão neste sábado (20) pela semifinal da Copa Mundo de Futsal Sub-19. A partida começa às 17h (de Brasília). Acompanhe a transmissão ao vivo do Lance! no YouTube

Como chegam Corinthians e Palmas (ESP) para a semifinal

A equipe paulista chega à semifinal após uma classificação de grande desgaste físico e emocional nas quartas de final, quando superou o Magnus nos pênaltis após um empate por 2 a 2. A campanha do time foi marcada pela superação em momentos críticos, demonstrando notável resiliência e preparo psicológico para reverter cenários adversos. O Corinthians se apoia em um sistema de jogo intenso e na capacidade técnica de seus atletas para desequilibrar as partidas.

Corinthians e Palma (ESP) se enfrentam em duelo válido pela semifinal da Copa Mundo do Futsal (Foto: Mauricio Mateus Moreira)

Único representante europeu entre os semifinalistas, o Palma Futsal se classificou após um confronto de alta intensidade contra a equipe da casa, o Blumenau. Depois de um empate em 4 a 4 no tempo regulamentar, a equipe espanhola venceu na disputa de pênaltis, demonstrando notável capacidade de suportar a pressão externa e competência em momentos decisivos.

Como funciona a Copa Mundo do Futsal?

O torneio está estruturado em duas fases distintas. Na primeira etapa, as equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para as quartas de final, dando início à fase eliminatória.

Durante a etapa inicial, serão realizados seis jogos por dia, com partidas distribuídas entre 9h e 22h. A competição se consolidou como importante vitrine para jovens talentos do futsal mundial desde seu lançamento em 2019, tendo realizado 15 torneios em diferentes categorias, como as competições masculinas sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, além de torneios para equipes femininas profissionais.