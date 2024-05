Cássio se posiciona sobre trocar o Corinthians pelo Cruzeiro

Copiar Link

Escrito por João Brandão e Rafael Oliva • Publicada em 15/05/2024 - 00:19 • São Paulo (SP)

Ídolo do Corinthians, Cássio não se pronunciou sobre sua possível saída para o Cruzeiro na janela de transferências do meio do ano. Na saída da Neo Química Arena nesta terça-feira (14), após a vitória sobre o Argentino Juniors, o goleiro fez mistério quando questionado sobre seu futuro.

- No momento certo, vou falar - disse o jogador de 36 anos caminhando rapidamente e sem atender a imprensa.

Cássio interessa ao Cruzeiro e pode estar perto de deixar o Corinthians após 12 anos no clube (Foto: Dante Fernandez/AFP)

Na reserva do Corinthians, Cássio tem contrato com o Timão até dezembro de 2024, mas pode antecipar sua saída. No Cruzeiro, o veterano seria tratado como principal nome da posição após a saída de Rafael Cabral.

Ainda assim, o clube paulista luta por uma renovação de contrato com o atleta, que conquistou a Libertadores e o Mundial em 2012. O Corinthians, a princípio, oferece um vínculo até o fim de 2025 para Cássio, enquanto os mineiros fizeram uma proposta por mais três temporadas.