Para celebrar o aniversário de 113 anos do Corinthians, o clube brasileiro irá realizar um amistoso com o time de lendas do Real Madrid. O duelo será disputado no dia 1º de setembro, às 20h30, na Neo Química Arena. Nesta quarta-feira (30), Dinei, Fernando Baiano, Emerson, Sávio e Mauro concedem entrevista coletiva sobre o evento. Acompanhe no link acima a entrevista com os atletas.