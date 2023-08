Na grande decisão do Mundial de 2000, Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 e a partida foi decidida nos pênaltis. O Timão venceu por 4 a 3: Rincón, Fernando Baiano, Luizão e Edu converteram, e Marcelinho Carioca desperdiçou. No Cruzmaltino, Romário, Alex Mineiro e Viola acertaram as penalidades, enquanto Gilberto e Edmundo perderam.