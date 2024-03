Com um a menos, Corinthians empata com o Água Santa na última rodada do Paulistão

Carlos Miguel foi o herói do Corinthians na partida (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 18:11 • São Paulo (SP)

O Corinthians empatou com o Água Santa, em 0 a 0, na 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida foi no Estádio Primeiro de Maio.

Com o resultado, o Corinthians ficou na terceira colocação do Grupo C, no Campeonato Paulista, com 14 pontos. Enquanto o Água Santa ocupou a terceira posição do Grupo B.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Corinthians foi a campo com um time todo alternativo e não conseguiu criar, nem mesmo jogar de igual para igual com o Água Santa. Ryan ainda foi expulso no primeiro tempo, o que dificultou a vida do Timão na partida.

O Água Santa até que tentou e se lançou ao ataque. No entanto, não foi eficaz para balançar a rede do goleiro Carlos Miguel.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

Agora, o Corinthians vai enfrentar o São Bernardo nesta quinta-feira (14), às 20h, na segunda rodada da Copa do Brasil. O jogo será no Estádio Primeiro de Maio.