Ex-presidente do Corinthians e jornalista batem boca ao vivo; veja

Publicada em 10/03/2024 - 16:41 • São Paulo (SP)

O ex-presidente do Corinthians Duilio Monteiro Alves e o jornalista Benjamin Back, o Benja, bateram boca no programa "Domingol", da CNN, neste domingo (10).

O apresentador e os comentaristas do programa repercutiram uma nota publicada por Duilio, na qual ele critica a atual gestão do clube, comandada por Augusto Melo, e fala sobre a saída de Matías Rojas, contratado pela gestão Duílio. O atleta deixou o clube alegando o não pagamento de direitos de imagem.

- Duílio, você nunca teve coragem de vir em programas em que estou eu e o Mano. Você proibia qualquer jogador do Corinthians de dar entrevista para mim ou para o Mano. Você me encontrou no Rio de Janeiro em um hotel e quis tirar satisfação comigo, tirei com você também. Vem no ar conversar comigo. Vem aqui, teremos o maior prazer do mundo. Bem tratado você será - disse Benja, acrescentando:

- Você é o maior cara de pau que eu já conheci na vida. E o que eu falava na sua gestão eu continuo falando. Você é o pior presidente da história do Corinthians - completou o apresentador do "Domingol". Veja o bate-boca no vídeo abaixo:

Duilio, que presidiu o Corinthians de 2021 a 2023, pediu para entrar ao vivo no programa para responder aos questionamentos e se defender das críticas sofridas, e alfinetou o jornalista:

Se fosse um jornalista competente você poderia ter estudado, lido o balanço no site.

Se você fosse um presidente competente, o Corinthians não estava no buraco que está hoje. Porque você é incompetente - rebateu Benja.

Eu não vou bater boca com você - retrucou Duilio.

Eu também não, até porque você afundou o Corinthians. Eu não vou bater boca com quem afundou o Corinthians - completou Benja.

Benja, vai se informar - encerrou Duilio.