A principal dúvida será em relação ao substituto de Róger Guedes, que estava presente no confronto de ida, realizado há três semanas, mas que no intervalo foi vendido ao Al-Rayyan, do Qatar. O garoto Wesley tem agradado bastante ao treinador corintiano. Ele, inclusive, marcou o terceiro gol da equipe alvinegra na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba no último fim de semana, pelo Brasileirão. O garoto, no momento, é o favorito para ocupar o setor esquerdo do ataque do Timão contra o São Paulo. No entanto, ele concorre com Matías Rojas por uma vaga na equipe titular.