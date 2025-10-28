menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Reforma do estatuto do Corinthians cria empecilho para SAFiel; entenda

Idealizadores falaram sobre texto da reforma do estatuto

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 28/10/2025
15:27
Votação do impeachment de Augusto Melo acontece no Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
imagem cameraCorinthians passa por reforma do estatuto (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
  Mais Notícias

Os idealizadores da SAFiel apresentaram nesta terça-feira (28), no Museu do Futebol, a proposta de transformar o Corinthians em uma SAF. O evento reuniu Carlos Teixeira, Maurício Chamati, Eduardo Salusse e Lucas Brasil, que detalharam o projeto e defenderam um modelo de gestão com participação direta dos torcedores na administração do clube.

A proposta de SAF prevê a divisão entre o clube e um novo CNPJ, que teria os torcedores como acionistas. O texto, porém, entra em conflito com o antetexto da reforma do estatuto do Corinthians, apresentado por Romeu Tuma Jr. na última segunda-feira (27), que determina que 51% do capital social de uma eventual SAF permaneça sob controle do clube.

Durante a apresentação, Carlos Teixeira apontou que o texto da reforma do estatuto pode dificultar a adesão de acionistas ao projeto. Segundo ele, a manutenção do controle do clube associativo pode gerar desconfiança no mercado.

- Na prática, se o clube associativo quiser deter a maioria das ações, manda um sinal para o mercado de que quer continuar no comando. E isso, na nossa visão, afasta e dificulta a entrada de capital, pelo menos o capital mais sério e institucional. Ele não quer riscos, né? Infelizmente, o clube associativo é o maior responsável pela situação ter chegado onde chegou. Dificilmente um investidor entraria nesse cenário, afinal de contas, não haveria uma mudança do eixo de controle da gestão - explicou.

Eduardo Salusse, outro idealizador do projeto, também criticou o estatuto do Corinthians, mas relativizou as barreiras à SAFiel e ressaltou que a participação e o apoio dos torcedores podem ser determinantes para o avanço da proposta.

- O estatuto o Corinthians é antigo, ruim, contraditório e cheio de lacunas, dá margem a várias interpretações. Eu sou de uma geração em que vale mais o olho no olho do que o que está no estatuto. Se tiver vontade, pouco importa o estatuto. O Cruzeiro tinha uma restrição similar à do Corinthians e se alterou na mesma assembleia em que se aprovou a SAF - concluiu.

Lance!

Artigo sobre SAF na reforma do estatuto

  1. A transformação do Clube, bem como a cisão do departamento de futebol para constituição de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), somente poderão ser aprovadas por deliberação da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, mediante o voto favorável de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto, após manifestação prévia e favorável do Cori (Conselho de Orientação) e do CD (Conselho Deliberativo).
  2. Em qualquer hipótese, é vedada a aquisição do controle majoritário da SAF por investidores externos, de modo a assegurar que a gestão e o controle institucional permaneçam sob responsabilidade dos associados, preservando-se a identidade, a tradição e a história do Sport Club Corinthians Paulista.

circulo com pontos dentroTudo sobre

