Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 18:31 • São Paulo (SP)

Cássio será reforço do Cruzeiro e deixará o Corinthians após 12 anos no clube. O atual titular da equipe é Carlos Miguel, que rapidamente conquistou a posição e tem a confiança da torcida e da comissão técnica.

Com essa situação, há possibilidade do Timão buscar mais um goleiro para o elenco. Atualmente, Matheus Donelli, garoto da base de 22 anos, é a primeira opção para a reserva de Carlos Miguel. O Lance! separou algumas alternativas viáveis para o Corinthians repor a saída de Cássio: confira!

Cássio vai trocar o Corinthians pelo Cruzeiro (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

MARCELO GROHE

Sem espaço e em reta final de contrato, Marcelo Grohe não deve seguir no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Ídolo do Grêmio, ele está liberado para assinar um pré-contrato e chegaria como uma opção experiente para suprir a ausência de Carlos Miguel, quando não estiver disponível.

Marcelo Grohe no Al-Ittihad (Foto: Divulgação)

TIAGO VOLPI

Titular e batedor de pênalti do Toluca, do México, Volpi passou pelo futebol brasileiro, atuou no São Paulo e disputaria posição com Carlos Miguel. Aos 33 anos, para contratá-lo o Corinthians precisaria fazer um esforço financeiro.

Volpi é titular do Toluca (Foto: Divulgação Toluca)

DIEGO ALVES

Assim como Marcelo Grohe, Diego Alves seria uma opção experiente como alternativa aos jovens goleiros do Corinthians. Com 38 anos e livre no mercado, ele está próximo de voltar a jogar após sofrer com uma grave lesão no joelho.

Diego Alves, ex-Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

HUGO SOUZA

Em alta no Desportivo de Chaves, de Portugal, Hugo Souza está emprestado pelo Flamengo e é tratado como negociável. Aos 25 anos, não seria uma opção experiente para blindar os jovens, mas sim uma alternativa de disputar posição visando futuro.

Hugo Souza foi revelado na base do Flamengo (Foto: Armando Paiva / LANCEPRESS!)

NETO OU DE GEA (Será?)

Goleiros rodados pelo futebol europeu, ambos seriam contratações de peso para o Corinthians. O espanhol De Gea está sem clube após deixar o Manchester United, enquanto Neto é reserva do Bournemouth, da Inglaterra.

De Gea está sem clube (Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP)