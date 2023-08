Os Hammers estão em contato direto com o estafe do centroavante, que vê com bons olhos a possibilidade de saída. Yuri também gosta da ideia de voltar para a Europa em uma liga de primeiro escalão. No início do ano passado, o atleta foi vendido pelo Internacional ao Zenit, da Rússia, mas ficou apenas um semestre e voltou ao Brasil, para o Timão, por empréstimo, principalmente por causa da guerra entre russos e ucranianos no leste europeu.