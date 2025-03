Cinco motivos para o Corinthians acreditar na classificação diante do Santos

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (9), a partir das 18h30 (de Brasília), por uma vaga na final do Campeonato Paulista. A partida será na Neo Química Arena e contará apenas com torcedores do Timão. O jogo é único e em caso de empate o duelo será decidido nas penalidades. O Lance! listou cinco motivos para a Fiel acreditar na classificação.

1. Confronto recente

O Timão venceu o Santos na primeira do Paulistão. Atuando na Neo Química Arena, o Corinthians ganhou de 2 a 1 do rival, a única vitória do clube alvinegro em clássicos nesta temporada. Os gols foram de Yuri Alberto, enquanto Guilherme descontou para o Peixe. Foi a melhor atuação da equipe titular de Ramón Díaz no ano.

2. Bom retrospecto no Paulistão

Em meio a uma crise após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira (5), pela Pré-Libertadores, o Corinthians faz boa campanha no torneio estadual. A equipe fez a melhor campanha do Paulistão até aqui, o que permite o Timão decidir todos os confrontos eliminatórios como mandante. Ao todo, foram 13 jogos, nove vitórias, três empates e apenas uma derrota.

3. Fator casa

O Corinthians é muito forte atuando na Neo Química Arena, palco da decisão deste domingo (9). Foram sete vitórias e um empate do Timão jogando ao lado de seu torcedor nesta temporada, contando Paulistão e Libertadores. São 26 partidas consecutivas com mais de 40 mil presentes nos jogos do clube alvinegro em Itaquera.

4. Carrasco do Peixe

Revelado pelo Santos, Yuri Alberto tem um bom retrospecto contra seu ex-clube desde que chegou ao Corinthians, em 2022. O atacante marcou cinco gols em nove partidas contra o Peixe, sendo o segundo clube que mais sofreu gols do jogador com a camisa alvinegra.

5. Vantagem no mata-mata

Corinthians e Santos se enfrentaram em confrontos eliminatórios em 13 oportunidades, com ampla vantagem para o Timão. Considerando apenas os duelos de mata-mata, o clube alvinegro saiu vencedor em 10 ocasiões e foi derrotado apenas três vezes.

Nos confrontos mais recentes, o Corinthians eliminou o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022 e na semifinal do Paulistão de 2019, ano em que conquistou o título. A última derrota ocorreu nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2015.