- Em outros momentos na gestão tive esse problema, e não vou expor isso. Faz parte. Estou aqui pela minha dedicação e desempenho, essas coisas são secundárias. Para mim é ajudar o Corinthians, quando for, sento e organizo essas coisas. É tirar o Corinthians dessa situação, agora é ajudar o Corinthians. Coisas extracampo é com a diretoria, elenco. Temos que melhorar aqui, não adianta falar de quem vai chegar. É o time que tem, é esse, tomara que o Garro possa ajudar a gente, mas ele é jogador do Corinthians. Não pode ser normal o Corinthians perder três jogos seguidos, agora é fazer uma grande partida e reagir no domingo - disse Cássio, capitão do Corinthians, na zona mista da Neo Química Arena.