Carrillo ‘salva’ o Corinthians e reforça protagonismo; veja os números do meia

O Corinthians empatou com o América de Cali por 1 a 1, na Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Ramón Díaz escalou uma equipe alternativa, com titulares no banco como Carillo e Yuri Alberto. No primeiro tempo, o Timão sofreu com o desentrosamento e saiu atrás do placar após gol de Ramos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O tom do confronto mudou após a entrada de Carrillo, no decorrer do segundo tempo. O peruano teve liberdade no setor direito do ataque e participou das melhores chances do Corinthians na partida. A jogada que deu origem ao gol de Matheuzinho saiu dos pés do meia.

Aos 31 minutos, da etapa final, o meia deu um passe plástico de primeira para clarear um lance de Matheuzinho na direita. O lateral tabelou com Héctor Hernández dentro da área, chutou e a bola contou com desvio para enganar o goleiro Soto.

continua após a publicidade

Carrillo foi fundamental no empate do Timão na Sul-Americana (Foto: Joaquin Sarmiento / AFP)

Números de Carrillo contra o América de Cali

28 minutos jogados

14/16 passes certos

2 passes decisivos

1 grande chance criada

1 drible certo

1/2 duelos ganhos

1 falta

Nota Sofascore 6.9

Referência da equipe

No último ano, a melhora do Corinthians era creditada principalmente a Garro, Memphis e Yuri Alberto. Neste ano, com a lesão do argentino, e um período menos goleador do holandês, que fez três gols na temporada, Carrillo desponta como uma das referências da equipe.

O peruano foi muito elogiado por suas atuações na reta final do Campeonato Paulista, conquistado pelo Timão. As boas partidas fizeram Carrillo voltar a ser convocado para a sua seleção. Na última Data Fifa, em março, o jogador voltou a ser chamado após um ano.

continua após a publicidade

➡️Yuri Alberto destaca reação do Corinthians em empate com o América de Cali

Ao todo, o meia tem 38 jogos pelo Corinthians e dois gols marcados. O contrato de Carrilo foi renovado na virada do ano e tem duração até o final de 2026.