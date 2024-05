(Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 23:08 • São Paulo (SP)

Titular pelo segundo jogo consecutivo no Corinthians, Carlos Miguel não poupou elogios a Cássio e disse que o goleiro o ajuda constantemente a evoluir dentro de campo. O camisa 22 foi um dos destaques na vitória por 2 a 1 sobre o América-RN, pela Copa do Brasil.

- Agradeço muito a ele. Para estar jogando aqui hoje, ele me ajudou bastante. Vou aprender muito com ele. Só agradeço o apoio. Na vida nunca vem nada fácil, quem trabalha, sempre alcança – disse o goleiro ao Prime Video.

Assim como aconteceu após a vitória sobre o Fluminense, Cássio e Carlos Miguel conversaram após o jogo. O novo titular na meta do Corinthians disse que só está nesta posição pelo trabalho do camisa 12 e a equipe de goleiros do clube.

- Cássio trabalhou 12 anos e é o maior ídolo do campo. Eu estar jogando hoje é por mérito de todos nossos treinadores de goleiros. Fico muito feliz por isso - comentou.

Corinthians e América-RN voltam a se enfrentar no dia 21 de maio, O próximo compromisso do Timão é no sábado (4), contra o Fortaleza, e Carlos Miguel pode seguir como opção na meta corintiana.

