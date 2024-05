Bastidores do Corinthians: diretor pede afastamento e presidente corre risco de impeachment

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Fábio Lázaro • Publicada em 23/05/2024 - 15:58 • São Paulo (SP)

O publicitário Sérgio Moura pediu afastamento da superintendência de marketing do Corinthians. A saída do profissional é por tempo indeterminado e acontece em meio a denúncias do envolvimento de uma empresa “laranja” na distribuição dos valores de comissão no acordo de patrocínio máster entre o clube alvinegro e a Vaidebet.

Moura tem forte relação com Alex Cassundé, proprietário da “Rede Social Media Design LTDA”, empresa que consta no contrato como intermediária do acordo entre o Timão e a casa de apostas. Ainda assim, o superintendente nega qualquer conduta ilícita e, internamente, afirma que a opção pelo desligamento é para preservar a família, que vinha sofrendo ameaças, e para provar a sua inocência.

Desde segunda-feira (20), quando surgiram as denúncias sobre a participação de uma terceira empresa na distribuição da comissão, a “Neoway Soluções Integradas em Serviços LTDA”, o clima de tensão aumentou bastante nos bastidores do Timão.

A oposição cobra duramente o conselho deliberativo, presidido por Romeu Tuma Júnior, a tomar providências e, inclusive, estuda pedir o impeachment do presidente Augusto Melo. Tuma, por sua vez, encaminhou as denúncias à Comissão de Justiça e deve cobrar explicações a Melo junto aos conselheiros. Essa será a medida inicial antes de avançar para alternativas mais drásticas.

A própria Vaidebet enviou nesta semana um e-mail pedindo explicação aos Corinthians sobre o caso, cogitando, inclusive, romper o vínculo. Porém, após uma reunião presencial entre os responsáveis pela empresa e o presidente Augusto Melo, a situação foi esclarecida e o contrato mantido.

A casa de apostas esportivas, inclusive, optou por não se manifestar publicamente sobre o assunto.

O Timão ainda não definiu se vai nomear outro profissional para o comando do marketing. A ligação entre Augusto Melo e Sérgio Moura é boa, tanto que a ideia é que o publicitário volte ao cargo em algum momento.

Presidente Augusto Melo durante treinamento do Corinthians no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)