O Timão ainda não recebeu a proposta formal por Róger Guedes, mas, através do estafe do jogador, sabe que a sinalização dos interessados é de 10 milhões de euros (R$ 52,5 milhões, na cotação atual), inicialmente. Valor inferior ao da multa rescisória do camisa 10, que gira em torno dos 30 milhões de euros (R$ 157,5 milhões). No entanto, como tem 40% dos direitos econômicos do jogador, a equipe do Parque São Jorge não deve fazer jogo duro caso o interesse do atleta seja realmente migrar para o futebol do Qatar. Os 60% restantes pertencem ao próprio atleta e aos seus representantes, que costuraram a rescisão contratual do jogador com o Shandong Taishan, da China, em 2021, para que o atleta pudesse atuar no Corinthians.