Auxiliar técnico do Corinthians reconhece: ‘Hoje não foi um jogo bom para a gente’

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 23:23 • Rio de Janeiro

Logo após a derrota por 2 a 1 para o Juventude, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, a comissão técnica do Corinthians reconheceu que o time paulista não fez um bom jogo em Caxias do Sul. Tanto o técnico Ramón Díaz quanto seu filho, o auxiliar Emiliano Díaz, admitiram que a equipe não conseguiu render quanto o esperado.

- Hoje (quinta) não foi um jogo bom para a gente. A gente sabe disso - comentou o auxiliar. - Tem gente que não vem jogando há muito tempo juntos, acontece normalmente. Mas a série está aberta.

Para o duelo com o Juventude, o Corinthians foi a campo com uma formação mista, poupando alguns titulares. A intenção da comissão técnica era preservar algumas peças já visando o jogo do fim de semana com o Flamengo, válido pela 25ª rodada do Brasileirão. O time paulista está em 18º lugar e hoje estaria rebaixado.

- Não quisemos arriscar muitos dos jogadores, porque a prioridade é o Brasileirão. Em três dias a gente tem uma final - ressaltou Emiliano Martínez.

Mas a escalação que foi a campo no Alfredo Jaconi ficou longe de conseguir um resultado melhor. O Corinthians foi dominado no primeiro tempo e chegou a equilibrar o jogo no segundo, mas falhou na marcação e viu o Juventude abrir 2 a 0. No fim, descontou com Gustavo Henrique.

- Dentro de três dias, que não há tanto tempo de recuperação, temos novamente uma final. Para o Corinthians, me parece que (o Brasileirão) é o mais importante. Eu acho que esse gol nos permite também ter muita confiança para poder nos recuperar - ponderou Ramón Díaz. - Mas o que queremos é, agora, recuperar rápido para nos preparar para uma grande final que, para nós, é muito importante.