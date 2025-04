Auxiliar do Corinthians faz previsão sobre retorno de Garro ao time

O Corinthians sofre com a ausência de Rodrigo Garro. Com uma tendinopatia patelar no joelho direito, o meia desfalcou o Timão em todas as partidas deste Campeonato Brasileiro. Sem o argentino, o clube alvinegro precisou mudar de esquema e atuar com três atacantes, com Romero em seu lugar.

Rodrigo Garro chegou a ficar uma semana na Espanha, onde realizou um tratamento com um fisioterapeuta especialista em lesões tendíneas que já tratou Memphis. A ideia é acelerar o retorno do jogador aos gramados.

Emiliano Díaz freou a empolgação. O auxiliar do Corinthians atualizou o quadro médico do argentino, fez uma previsão de que o retorno está próximo, mas evitou cravar uma data.

— Sobre o Garro, não temos data. Mas ele tem melhorado no dia a dia, graças a Deus. Acho que não vai ficar muito tempo parado — disse em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

Fez falta

Emiliano Díaz lamentou a ausência do jogador na derrota por 2 a 0 contra o Fluminense, nesta quarta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar frisou que Garro é peça fundamental para a equipe e lamentou a falta de reposição quando o meia está fora de combate.

— Quando você tem um camisa 10 como o Garro, o melhor de sua posição… Tivemos controle, mas faltou essa facada inicial. Se você faz um gol, sai em vantagem. Mas são momentos que nada saem. Sistema não funciona. Faltou profundidade, ser claro, mas tivemos controle. Quando está em um momento delicado, perde um clássico, se faz um gol tudo acalma. Você não pode repor o Garro. Garro não tem substituto no futebol brasileiro. Tem que buscar variações, sistemas diferentes — falou após o jogo.