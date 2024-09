Auxiliar do Corinthians cita partida que foi ‘virada de chave’ no Brasileirão

Emiliano Díaz é auxiliar-técnico de Ramón no Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 19:37 • São Paulo (SP)

Depois da vitória maiúscula do Corinthians por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, na Neo Química Arena, neste sábado (21), pela 27ª rodada do Brasileirão, Emiliano Díaz, auxiliar-técnico de Ramón, foi perguntado em qual partida foi a "virada de chave" para o Timão na temporada. Para ele, a estreia de sua comissão, na vitória sobre o Criciúma, foi a partida em que a equipe criou identidade.

- Acho que a virada de chave para nós foi contra o Criciúma no primeiro jogo. Porque o grupo já teve uma identidade e sabe como jogar. Às vezes pode ganhar, às vezes não, mas o grupo internamente sabe muito bem quais são as metas. - disse Emiliano Díaz.

Além de comentar sobre a sequência positiva do Timão, Emiliano fez questão de citar a atmosfera da torcida na Neo Química Arena e o caminho para deixar a zona de rebaixamento.

- E, obviamente, vencer aqui em casa com a festa que foi hoje dá um impulso emocional muito grande. Mas nós somos conscientes do trabalho e das consequências que estamos fazendo desde que chegamos. Então acreditamos muito no nosso trabalho. E sim, esperamos que as vitórias continuem, mas, acima de tudo, que o funcionamento continue. O funcionamento de que cada um na sua posição renda o que tem que render, a agressividade do time, a pressão alta. Levou um tempo, mas eu acho que estamos no caminho certo para essa sequência. - complementou.

Na estreia do holandês Memphis Depay, o Corinthians venceu o Atlético-GO por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Apesar do grande triunfo sobre o Atlético-GO, o resultado ainda não tira o time paulista, que tem 28 pontos, da zona de rebaixamento. A equipe paulista está empatada em pontos com Criciúma, Vitória, Fluminense e Grêmio.

Agora, o Corinthians volta suas forças para a Copa Sul-Americana, competição em que busca uma das vagas na semifinal. Após vencer o Fortaleza no jogo de ida, por 2 a 0, na capital cearense, o Timão pode perder até por um gol de diferença, na próxima terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), novamente na Neo Química Arena.