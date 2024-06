Augusto Melo explica relação com empresário que emprestou R$ 4 milhões ao Corinthians para contratação

Augusto Melo concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (10) (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 13:45 • São Paulo (SP)

Augusto Melo revelou em entrevista nesta segunda-feira (10) que o Corinthians recebeu dinheiro emprestado de Igor Carvalho Zveibrucker, empresário próximo do mandatário, para conseguir concretizar a contratação do lateral-direito Matheuzinho.

O jogador, que pertencia ao Flamengo, chegou em definitivo ao clube do Parque São Jorge por 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões, na cotação da época) no início de fevereiro, após um longa novela envolvendo os termos do acordo.

A princípio, a ideia da diretoria corintiana era trazer o lateral por empréstimo, mas os moldes da negociação não agradaram a equipe carioca, que optou por uma transferência em definitivo. Com isso, o Corinthians precisou formular uma nova proposta e recorreu ao empresário para alcançar o montante da compra.

É um grande amigo, empresário e colocou um dinheiro no Corinthians e não retirou um real, não fez transações com jogadores. É um cara que sempre que precisei. Você fez essa pergunta para outros empresários em gestões? Não sei dizer quanto, mas acho que R$ 4 milhões para a compra do Matheuzinho. — afirmou Augusto Melo, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

No entanto, Augusto Melo negou que Igor Zveibrucker tenha alguma porcentagem sobre qualquer atleta do Corinthians e afirmou que a decisão de receber o valor passou pelo departamento jurídico do clube.

Eu pedi o dinheiro para ele emprestado, com juros bem baixos. Não sei nem se terá juros. Tudo que passa pelo Corinthians passa pelo jurídico, não se faz nada sem passar pelo financeiro e departamentos. Não assino documento sozinho. É um cara que não fez negócio por jogador, não tem porcentagem de jogador. — finalizou Augusto Melo

Próximo de Augusto Melo, Igor é presidente da ALP Transportes e da Santa Clara, empresas do ramo de transportes de carga, e possui o aval da direção corintiana para acompanhar o dia a dia do clube no CT Joaquim Grava.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (10) (Foto: Vitor Palhares/Lance!)