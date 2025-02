Atuação de Memphis divide opiniões na web: ‘Andando muito com Neymar’

A atuação de Memphis Depay em jogo do Corinthians nesta quarta-feira (26) dividiu opiniões nas redes sociais. De um lado, torcedores criticaram uma falha do jogador no primeiro tempo após furar uma bola. Do outro, parte da torcida exaltou a assistência que deu para Matheus Bidu, no segundo gol do Timão.

Outras pessoas criticaram as condições físicas do jogador. O Corinthians está enfrentando o Universidad Central. O jogo acontece na Neo Química Arena e vai definir o futuro do time na competição. Alguns comentários chegaram até mesmo a citar Neymar como "influência" de Memphis.

Atuação de Memphis Depay divide opiniões na internet (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Veja a reação dos torcedores:

Neymar, deixe o Memphis quieto em casa — Thaisa🍃 (@ChamaAThaisa) February 27, 2025

OLHA O GOL QUE O MEMPHIS PERDE CARA pic.twitter.com/jynJe1UNzr — sccp dii. (@dmsgsccp) February 27, 2025

A VINDA DE NEYMAR ESTÁ ACABANDO COM MEMPHIS DEPAY — Museu de Memes do Corinthians (@museu_sccp) February 27, 2025

O passe do Memphis mds é isso que esperamos — mila (@sccprih) February 27, 2025