O intuito de Melo é a contratação de, pelo menos, 10 jogadores. Antes disso, porém, a prioridade é a aquisição de um diretor executivo de futebol. Rodrigo Caetano, atualmente no Atlético-MG, é o grande sonho do mandatário corintiano. O profissional de mercado tem uma reunião agendada com a nova direção da equipe do Parque São Jorge após o fim do Brasileirão.