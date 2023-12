O ano de 2024 será o último do atual contrato do goleiro Cássio no Corinthians. E um dos maiores ídolos corintianos não descarta sair do clube ao fim da próxima temporada. O camisa 12 também se mostrou desgastado com a temporada, em especial com o ambiente político do Timão, que elegeu novo presidente no último sábado (25).