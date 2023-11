O Corinthians venceu o Athletico-PR na Neo Química Arena por 1 a 0, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Yuri Alberto contou com frango bizarro do goleiro Bento para selar a vitória do Timão. Após o resultado, o técnico Mano Menezes concede entrevista coletiva. Acompanhe!.