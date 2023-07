O Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Renato Augusto abriu o placar no começo do segundo tempo, Luciano igualou o placar, mas o camisa 8 corintiano desempatou na reta final da partida. Após a vitória, o técnico Vanderlei Luxemburgo concede entrevista coletiva. Acompanhe!.