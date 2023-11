O Corinthians perdeu para o Bragantino por 1 a 0 neste domingo (5), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 32ª rodada do Brasileirão. O gol do jogo foi anotado pelo atacante Helinho. Após a derrota do Timão, o técnico Mano Menezes concede entrevista coletiva em Bragança Paulista. Assista no vídeo acima: