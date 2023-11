Derrotado, o Timão (13º) segue no meio da tabela e levemente próximo do Z4, tendo seis pontos a mais que o Vasco, o 17º colocado do torneio. Por outro lado, o Bragantino (3º) fica com apenas um ponto a menos que Botafogo e Palmeiras, 'líderes' empatados na pontuação.