A Polícia Civil do Estado de São Paulo abriu, em setembro, um inquérito para investigar um suposto caso de lavagem de dinheiro no Corinthians. O Ministério Público solicitou a investigação após receber três denúncias anônimas. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Investigações sobre Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).