- Eu penso que a gente tem que continuar olhando o setor em que nós estamos, sem olhar para cima ainda. Não sabemos se vai dar tempo de olhar para cima. Daqui a pouco você olha muito para cima e esquece o que está jogando. O futebol ensina muito a gente. Eu não conheço nenhuma equipe no mundo que evolua perdendo. Você perde credibilidade com sua ideia, essa é a vida do treinador. Com resultados, os jogadores passam a acreditar mais no treinador. Dá confiança, e confiança no futebol é tudo - disse Mano após a vitória sobre o Athletico.