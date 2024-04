Breno Bidon (direita) foi o craque da Copinha (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Apesar do empate frustrante com o Racing (URU), na terça-feira (2), o meio-campista Breno Bidon ganhou mais uma oportunidade como titular do Corinthians. A multa rescisória da promessa é de aproximadamente 50 milhões de euros (R$ 273 milhões, segundo a cotação atual).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Corinthians

➡️ Se liga nessa boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Aos 19 anos, o jogador se tornou a primeira opção do treinador António Oliveira para substituir o volante Maycon, que tem lesão muscular e está sem prazo oficial para retornar aos gramados.

Breno Bidon foi titular em dois jogos consecutivos do Corinthians: na vitória sobre o São Bernardo, pela Copa do Brasil, e no empate diante do Racing, pela Sul-Americana.

O primeiro jogo do meio-campista na temporada foi contra o Água Santa, pela última rodada do Paulistão. Ele entrou na segunda etapa, na vaga de Gustavo Mosquito. Ainda neste ano, o atleta foi eleito craque da Copinha.

Sem oportunidades em 2024 até o empate com o time de Diadema, Bidon acertou a renovação contratual com o Corinthians em fevereiro. A multa rescisória é de R$ 80 milhões para o mercado nacional e 50 milhões de euros (R$ 273 milhões) para clubes do exterior. O Timão detém 90% dos direitos do meia-campista, enquanto o restante pertence ao próprio atleta.

Breno Bidon, durante treinamento do Corinthians (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

Após empatar com o Racing, o Corinthians volta a jogar pela Sul-Americana na próxima semana, na terça-feira (9), contra o Nacional (PAR).