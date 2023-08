Com a vantagem do empate debaixo do braço e diante de mais de 60 mil torcedores adversários, era natural que o Timão fosse pressionado e tivesse que jogar mais retrancado. Mas 45 minutos é muito tempo para que uma equipe fique somente esperando a outra em seu campo, como revelou o treinador da equipe alvinegra na entrevista coletiva após o jogo. E partir para a transição rápida não pode depender apenas do erro do rival. Em nenhum momento, o clube do Parque São Jorge forçou alguma jogada de velocidade com a única válvula de escape que tinha para isso, que era Adson, ou tentou construir algo no meio-campo, que estava preenchido no Majestoso.