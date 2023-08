Duelo entre as equipes acontece no Mineirão, às 21h, neste sábado (19)

Cruzeiro x Corinthians: odds, estatísticas e informações do jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Fernando Roberto/ LANCE!

O Cruzeiro vai receber o Corinthians neste sábado (19), às 21h, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida promete movimentar a parte de baixo da tabela de classificação, já que os dois times precisam vencer: o Coritnhians tenta se distanciar mais dos últimos colocados, e o Cruzeiro quer subir na tabela. Na Lance! Betting, se ambas as equipes marcarem gols, as odds pagam 2.05.

Odds e dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds apontam o Cruzeiro como grande favorito a vencer o confronto em Belo Horizonte, pagando 2.05, com empate a 3.40. Uma vitória do Timão tem odds de 3.70, até o momento.



Nossa sugestão de aposta aqui é na que a Raposa marca acima de 1.5 gols na partida, com odds a 2.33.



*As odds podem mudar



Estatísticas



Mineiros e paulistas já se enfrentaram 84 vezes na história, e os confrontos são equilibrados até aqui. O Timão venceu 34 jogos, enquanto o Cruzeiro tem 30 triunfos, além de 20 empates entre as equipes.



As duas equipes precisam melhorar suas posições na tabela do Brasileirão. O Timão é o 14º colocado, com 23 pontos, apenas cinco a mais que o último time da zona de rebaixamento, o Santos. Na última rodada, venceu o Coritiba por 3 a 1, na Neo Química Arena.



O momento do Cruzeiro é levemente melhor que o do rival. Com 24 pontos, o time é o 12º da tabela e vem de derrota para o Palmeiras na última rodada, 1 a 0, no Allianz Parque.

Onde assistir à partida