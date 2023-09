Inicialmente, a direção do Corinthians não tinha a intenção em atravessar a negociação do Flamengo com Tite, mas estando sem treinador o comandante da Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo foi o primeiro nome a ser tentado pelos corintianos. O clube alvinegro chegou a abrir conversas com o estafe do treinador, mas a indefinição dele sobre trabalhar nos últimos meses do ano fizeram com que o Timão recuasse. A equipe do Parque São Jorge tem pressa para anunciar um novo técnico e tê-lo na Arena Castelão na próxima semana.