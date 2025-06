O Corinthians se reapresenta neste sábado (28). O elenco terá compromisso no CT Dr. Joaquim Grava após 15 dias de férias. Será o primeiro treinamento dos jogadores visando o restante da temporada, que retorna no dia 13 de julho.

Agenda

Será a primeira atividade do Timão visando o restante do Brasileirão. O treino será a tarde deste sábado (28). A tendência é que os atletas realizem testes físicos, e após a reapresentação, um treino no campo comandado por Dorival Júnior.

A próxima partida do Corinthians será no dia 13 de julho, no retorno do Brasileirão após o Mundial de Clubes da Fifa, que acontece nos EUA. O jogo será contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

Desafio na base

O Timão terá três compromissos pelas categorias de base. A equipe sub-15 enfrenta o Ituano no Novelli Junior, em Itu, às 9h (de Brasília). Os garotos do Sub-17 encaram o Noroeste, no Alfredo Castilho, em Bauru, às 11h.

Mais tarde, às 15h, o Corinthians encara a Portuguesa, pelo Paulistão, no Parque São Jorge. A partida terá transmissão da Corinthians TV no Youtube.

Passeio pela história

O feriado pode ser uma oportunidade de conhecer a história alvinegra. O Parque São Jorge, localizado no Tatuapé, zona leste de São Paulo, também pode ser ponto turístico para torcedores neste sábado (28). O local abriga o Memorial do Corinthians, que conta a história do clube e guarda as taças e símbolos de grandes conquistas alvinegras. O museu estará aberto das 10h às 16h, e a entrada custa R$ 10.

Memorial do Corinthians etará aberto neste sábado (28) (Foto: José Manoel Idalgo)

