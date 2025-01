Copinha: Juventus empata com Ceará e termina na liderança do grupo 31

O Juventus empatou em 1 a 1 com o Ceará neste sábado (11), no Estádio Conde Rodolfo, e garantiu a primeira colocação do grupo 31 da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). Gabriel abriu o placar para a equipe paulista, enquanto Zé Neto anotou para os visitantes.

Com a Rua Javari lotada e a vantagem do empate para garantir a liderança, o time comandado pelo técnico Galego dominou as ações na primeira etapa e balançou as redes aos 22 minutos, após recuperar a bola no campo ofensivo do adversário.

Atrás no marcador, o Vozão começou a equilibrar as ações do confronto e obrigou o goleiro Kawe a realizar, ao menos, duas intervenções. Já na reta final dos primeiros 45 minutos, Zé Neto cortou dois zagueiros e bateu rasteiro para igualar o placar.

A segunda etapa, por sua vez, foi de domínio do Ceará, que buscava a virada para ultrapassar o rival na tabela de classificação. Kawe, no entanto, seguiu como destaque e evitou a virada do adversário.

Juventus e Ceará empataram em 1 a 1 neste sábado, pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha (Ricardo Sana/C.A.Juventus)

O Juventus retorna a campo na próxima segunda-feira (13), novamente na Rua Javari, para enfrentar o Vasco da Gama. O horário da partida ainda será anunciado pela organização da competição.